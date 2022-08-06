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6 августа, 12:05

Израильская армия рассчитывает на недельную операцию в секторе Газа

Пресс-служба ЦАХАЛ: Армия Израиля готовится к недельной операции в секторе Газа

Израильская армия готовится к тому, что операция "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа будет длиться неделю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Армия готовится к тому, что военная операция продлится неделю", рассказали в ведомстве.

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Как сообщал Лайф, накануне израильские ракетные войска нанесли удары по целям радикалов в секторе Газа. Кроме того, Израиль уничтожил площадку для запуска ракет "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Вооружённые группировки сектора Газа сразу пообещали ответить на действия Израиля.

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Getty Images / Nasser Ishtayeh / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов

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