Израильская армия рассчитывает на недельную операцию в секторе Газа

Израильская армия готовится к тому, что операция "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа будет длиться неделю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Армия готовится к тому, что военная операция продлится неделю", — рассказали в ведомстве.