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6 августа, 12:00

Заболевший ковидом актёр Александр Филиппенко рассказал о других проблемах со здоровьем

Госпитализированный с коронавирусом актёр Александр Филиппенко признался, что его также мучают другие проблемы со здоровьем, в частности, тазобедренный сустав. Слова артиста приводит kp.ru.

"С ковидом надо разобраться, хотя я им уже раньше болел. Но он настиг снова. Есть и другие проблемы со здоровьем. Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом", — сказал актёр.

По словам 77-летнего Филиппенко, он чувствует себя прекрасно и абсолютно доверяет врачам. Однако артист не уверен, что его выпишут в конце недели, о чём ранее заявила его супруга.

Актёр Андрей Чернышов опроверг сообщения о госпитализации

Актёр Андрей Чернышов опроверг сообщения о госпитализации

Ранее сообщалось, что заслуженного тренера России по фигурному катанию Елену Водорезову госпитализировали в Москве в связи с заболеванием коронавирусом. Её состояние оценивалось как среднетяжёлое из-за сопутствующих болезней.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Лапсаков

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