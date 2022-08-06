Заболевший ковидом актёр Александр Филиппенко рассказал о других проблемах со здоровьем

Госпитализированный с коронавирусом актёр Александр Филиппенко признался, что его также мучают другие проблемы со здоровьем, в частности, тазобедренный сустав. Слова артиста приводит kp.ru.

"С ковидом надо разобраться, хотя я им уже раньше болел. Но он настиг снова. Есть и другие проблемы со здоровьем. Тазобедренный сустав беспокоит. Но операцию отложу на потом", — сказал актёр.

По словам 77-летнего Филиппенко, он чувствует себя прекрасно и абсолютно доверяет врачам. Однако артист не уверен, что его выпишут в конце недели, о чём ранее заявила его супруга.