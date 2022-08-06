В Хорватии 12 граждан Польши погибли в ДТП с автобусом

Двенадцать человек погибли в ДТП с автобусом с польским регистрационным знаком в Вараждинской жупании Хорватии погибли 12 человек. Среди жертв и пострадавших детей нет.







По данным телеканала HRT, авария произошла примерно в 5:40 (6:40 по московскому времени) на автотрассе в направлении Загреба между посёлками Ярек-Бисашки и Подгорец. Во время движения польский автобус съехал с дороги. По словам главы МВД Хорватии Давора Божиновича, сигнал о ДТП правоохранители получили от гражданки Польши, находящейся в автобусе. Оперативно на место выехали все экстренные службы, 16 бригад скорой помощи, полиция и пожарные.

"В данный момент располагаем информацией, что 11 человек погибли, 33 получили различные травмы и доставлены в больницы в Вараждине и Загребе. Ещё один человек скончался в больнице, итого 12 жертв, у пострадавших много тяжёлых травм", — рассказал министр в ходе брифинга.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет детей. Божинович также рассказал, что в автобусе, зарегистрированном в городе Гродзиск-Мазовецкий под Варшавой, находилась группа католических паломников в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. На месте также работают и польские консульские службы, они оказывают необходимую помощь, говорится в коммюнике МИД Польши по ДТП в Хорватии. Кроме того, Моравецкий поручил главам МИД и Минздрава Збигневу Рау и Адаму Недзельскому, замминистру иностранных дел Марцину Пшидачу, а также медикам и психологам прибыть в Хорватию. Вместе с тем он выразил соболезнования семьям погибших.

"Сегодня утром я обсудил детали трагедии с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, который заверил в полной поддержке хорватских медицинских служб. Я поручил нашим консульским службам организовать поддержку семей участников автокатастрофы", — написал Моравецкий.