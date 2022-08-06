Три человека погибли в ДТП на трассе в Оренбургской области
Три человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Бугульма – Уральск у села Курманаевка в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
"Предварительно полицейскими установлено, что ДТП произошло на автодороге Бугульма – Уральск вблизи села Курманаевка. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2114, Opel Astra и Skoda три человека от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой на Киевском шоссе. Одного из пассажиров микроавтобуса зажало в салоне, а водителя другого авто скинуло с груза, по всей видимости, находившегося в кузове.
УМВД России по Оренбургской области