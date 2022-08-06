Песков: Путин провёл встречу с Кадыровым после переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым после переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым", — сказал он.

В ходе встречи Путин и Кадыров обсуждали положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона.