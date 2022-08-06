Путин и Эрдоган договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме

По итогам переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать объёмы торговли, идти навстречу ожиданиям обеих стран в сфере экономики и энергетики, а также сотрудничать в транспорте, сельском хозяйстве и туризме.

"Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объём двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей", — говорится в тексте совместного заявления двух президентов, опубликованном на сайте Кремля.