Путин и Эрдоган договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме
По итогам переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились наращивать объёмы торговли, идти навстречу ожиданиям обеих стран в сфере экономики и энергетики, а также сотрудничать в транспорте, сельском хозяйстве и туризме.
"Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объём двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей", — говорится в тексте совместного заявления двух президентов, опубликованном на сайте Кремля.
Вместе с тем Путин и Эрдоган договорились предпринять конкретные шаги для наращивания взаимодействия по вопросам в сферах транспорта, торговли, сельского хозяйства, промышленности, финансов, туризма и строительства. Также лидеры отметили ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между РФ и Турцией для достижения стабильности стран и двусторонних контактов.
Напомним, президенты РФ и Турции встретились 5 августа в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".