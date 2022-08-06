Bloomberg: Сильный рубль стал "головной болью" для западных банков

Резкое укрепление курса рубля к евро превратилось в "головную боль" для западных банков. Покидая Россию, они терпят огромные убытки. Об этом пишет Bloomberg.

Термин "головная боль", говоря о рубле, в интервью агентству использовал исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль. Он отметил, что на фоне укрепления российской валюты прибыль финансовой организации растёт, а вот решившие вывести свой бизнес из России этим похвастаться не могут.

Так, французский кредитный банк Societe Generale SA по итогам второго квартала этого года зафиксировал доналоговые потери в размере 3,3 миллиарда евро.