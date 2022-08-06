Диетолог назвала две болезни, при которых дыня опасна

Людям с сахарным диабетом и с обострением язвы желудка стоит исключить из рациона дыню. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню", — объяснила специалист в интервью "Москве 24".

Кроме того, дыня — тяжёлый продукт, переваривается она не в желудке, а в кишечнике, поэтому её нельзя употреблять вместе с другой едой. Детям часто предлагают есть дыню после еды — "на сладкое". Так делать нельзя, отметила врач.

Диетолог советует час до и после употребления дыни не есть другие продукты. Так она сможет быстрее перевариться. И обязательно во время употребления дыни пить чистую воду, потому что большое количество сахаров наносит вред зубной эмали. Либо же можно прополоскать зубы.

"И я не рекомендую есть больше 200 граммов дыни детям и более 400 граммов взрослым, чтобы подъём сахара в крови был не такой сильный", — добавила специалист.

Также дыня, как и арбуз, из-за высокого содержания сахара может привести к отёкам, предупредила врач.