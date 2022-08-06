Россиянам пояснили, кто может законно списать деньги с их карты

Списать деньги с карты гражданина на законном основании могут судебные приставы, налоговая инспекция, банк или взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом. Об этом рассказал ведущий юрист Объединённого юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Банк может по договору с клиентом автоматически списывать с его карты деньги за услуги либо кредитные платежи. Делать это может и Федеральная служба судебных приставов на основании решения суда и исполнительного листа. А ещё приставы — их может интересовать исполнительский сбор, если должник не погашает долг добровольно, рассказал Уткин агентству "Прайм".

Он добавил, что потребовать списания денег должника может любой человек, у которого есть исполнительный лист. Обратиться в банк он может самостоятельно. Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам, заключил юрист.