Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне

Самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинул Японию — последнюю страну, которую она посетила в рамках своего азиатского турне. Об этом сообщает газета Nikkei.

В Японии Пелоси провела встречу с премьером Фумио Кисидой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, КНДР и высказались в поддержку мира и стабильности в Тайваньском проливе. В Токио Пелоси встретилась с журналистами и заявила, что Вашингтон не допустит изоляции Тайваня.

В рамках азиатского турне Пелоси посетила также Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею. Самым ярким стал визит на Тайвань: он привёл к началу нового кризиса в отношениях США и Китая.