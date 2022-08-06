Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне
Самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинул Японию — последнюю страну, которую она посетила в рамках своего азиатского турне. Об этом сообщает газета Nikkei.
В Японии Пелоси провела встречу с премьером Фумио Кисидой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, КНДР и высказались в поддержку мира и стабильности в Тайваньском проливе. В Токио Пелоси встретилась с журналистами и заявила, что Вашингтон не допустит изоляции Тайваня.
В рамках азиатского турне Пелоси посетила также Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею. Самым ярким стал визит на Тайвань: он привёл к началу нового кризиса в отношениях США и Китая.
Лайф напоминает, что ситуация обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а Армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON