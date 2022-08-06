Amnesty International лишилась представителя в Киеве из-за резкого отчёта о ВСУ
Глава украинского офиса международной организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила о решении уволиться. Об этом сообщает "Страна.ua".
"Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своём увольнении", — говорится в сообщении издания.
Подтвердила эту информацию и сама Покальчук. На своей странице в соцсети она написала, что они с руководством Amnesty International "разошлись во взглядах на ценности". По словам Покальчук, ей это "больно признавать".
Причиной разногласий стала публикация доклада Amnesty International о ситуации на Украине. Покальчук призналась, что пыталась добиться правок в документе, однако сделать это ей не дали.
Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.
Flickr / ministryofdefenceua