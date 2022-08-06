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6 августа, 02:20

Amnesty International лишилась представителя в Киеве из-за резкого отчёта о ВСУ

Глава украинского офиса международной организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила о решении уволиться. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своём увольнении", — говорится в сообщении издания.

Подтвердила эту информацию и сама Покальчук. На своей странице в соцсети она написала, что они с руководством Amnesty International "разошлись во взглядах на ценности". По словам Покальчук, ей это "больно признавать".

Причиной разногласий стала публикация доклада Amnesty International о ситуации на Украине. Покальчук призналась, что пыталась добиться правок в документе, однако сделать это ей не дали.

В США заявили о разоблачении лжи Зеленского благодаря Amnesty International

В США заявили о разоблачении лжи Зеленского благодаря Amnesty International

Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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