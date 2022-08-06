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6 августа, 01:53

Полянский объяснил, почему Россия и Украина всё ещё далеки от переговоров

Полянский: Россия и Украина всё ещё далеки от переговоров

Со стороны властей Украины нет сигналов о готовности к ответственным переговорам с Россией. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается мирных переговоров, Украина не подаёт нам каких-либо сигналов о наличии у неё ответственной позиции. У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьёзных переговоров. Поэтому мы всё ещё далеки", — сказал Полянский в эфире подкаста The Dive.

Он считает, что власти Украины ограничиваются лишь политическими заявлениями о готовности к переговорам с Москвой. Они говорят, что готовы сесть за стол переговоров, "когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым". Полянский отметил, что это "само по себе смешно".

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Дипломат подытожил, что в результате у Москвы "пока нет каких-либо реальных партнёров" по переговорам, в связи с чем российская "Операция Z" на Украине продолжается.

Как рассказывал Лайф, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украине не дадут вести переговоры с Россией до тех пор, пока такое решение не примут в США. Поэтому в нынешней ситуации инициировать какой-то диалог с Киевом нет смысла, отметил глава российской дипломатии.

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Telegram / russiaun

Андрей Григорьев

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