Со стороны властей Украины нет сигналов о готовности к ответственным переговорам с Россией. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается мирных переговоров, Украина не подаёт нам каких-либо сигналов о наличии у неё ответственной позиции. У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьёзных переговоров. Поэтому мы всё ещё далеки", — сказал Полянский в эфире подкаста The Dive.

Он считает, что власти Украины ограничиваются лишь политическими заявлениями о готовности к переговорам с Москвой. Они говорят, что готовы сесть за стол переговоров, "когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым". Полянский отметил, что это "само по себе смешно".

Дипломат подытожил, что в результате у Москвы "пока нет каких-либо реальных партнёров" по переговорам, в связи с чем российская "Операция Z" на Украине продолжается.