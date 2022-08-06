Немцев предупредили о финансовой катастрофе из-за цен на газ
Compact: Немцев ждут неразрешимые финансовые трудности из-за подорожания газа
Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности из-за того, что компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ для рядовых потребителей более чем на 100%. Об этом пишет журнал Compact.
Ещё недавно газ стоил 7,87 цента за киловатт-час. Теперь RheinEnergie намерена повысить эту сумму до 18,3 цента, то есть более чем в два раза. В пересчёте на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тысяч кВт*ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют 960 евро, возрастут до 2002 евро. Скачок цен вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у тех, кто нормально зарабатывает, пишет Compact.
Ранее Лайф писал, что в Германии стоимость газа уже достигла рекордных отметок. Прирост средних затрат домохозяйств с августа прошлого года составил 184%. По недавней цене топлива средние годовые затраты на его потребление семьёй в Германии составляют свыше 3,5 тысячи евро — около 213 тысяч рублей. По ценам августа прошлого года эта сумма составила бы лишь 1,3 тысячи евро — примерно 80 тысяч рублей.