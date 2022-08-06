Мэр Хиросимы процитировал слова Льва Толстова о чужом несчастье

Мэр японского города Хиросима Кадзуми Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого. Слова классика литературы он упомянул, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки.

"Человечеству всё ещё угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твоё счастье", — сказал Мацуи в ходе трансляции, которую вёл телеканал NHK.

А премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что в Хиросиме 19–21 мая 2023 года пройдёт следующий саммит G7. Он сказал, что нужно не допустить повторения трагедии — а значит, подтвердить готовность сплотиться ради защиты мира, отстаивания принципов свободы, демократии, прав человека и верховенства закона.

При взрыве атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, по разным оценкам, погибло от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч за счёт тех, кто умер в госпиталях. Каждый год печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из жителей от лучевой болезни.