Международная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и многих иностранных СМИ о военных преступлениях Вооружённых сил Украины. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Эксперты Amnesty International ранее проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинская армия нарушает международные правовые нормы. К примеру, размещает боевую технику в школах и больницах, подвергая опасности мирных жителей.

В докладе было подчёркнуто, что роль обороняющейся стороны не освобождает ВСУ от соблюдения международных норм. На такую позицию правозащитников отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на его страну.