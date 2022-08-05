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5 августа, 19:42

В США заявили о разоблачении лжи Зеленского благодаря Amnesty International

Правозащитник Барака: Amnesty International разоблачила ложь Зеленского

Международная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и многих иностранных СМИ о военных преступлениях Вооружённых сил Украины. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Эксперты Amnesty International ранее проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинская армия нарушает международные правовые нормы. К примеру, размещает боевую технику в школах и больницах, подвергая опасности мирных жителей.

В докладе было подчёркнуто, что роль обороняющейся стороны не освобождает ВСУ от соблюдения международных норм. На такую позицию правозащитников отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на его страну.

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"Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International "попала под чары кремлёвской пропаганды", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чём западная пресса не рассказала бы", — написал Барака в своём микроблоге в "Твиттере".

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Как сообщал Лайф, ранее также некоторые британцы назвали Зеленского серийным убийцей после отчёта Amnesty International. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали и в Совфеде.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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