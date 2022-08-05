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5 августа, 19:24

СМИ узнали о готовности США потратить на Украину ещё больше денег

Reuters: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд

Власти Соединённых Штатов планируют выделить Украине ещё один пакет военной помощи. Его общий объём составит миллиард долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, пакет будет включать в том числе боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт. Как говорится в публикации, состав этого пакета помощи до итогового утверждения президентом ещё может поменяться, как и объём.

"Посмешище" : Американцы потребовали публичной порки президента Украины

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Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны России сообщили, что в ходе "Операции Z" на Украине уже уничтожили 33 американские гаубицы М777, пять установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть установок РСЗО HIMARS.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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