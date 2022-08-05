СМИ узнали о готовности США потратить на Украину ещё больше денег

Власти Соединённых Штатов планируют выделить Украине ещё один пакет военной помощи. Его общий объём составит миллиард долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, пакет будет включать в том числе боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт. Как говорится в публикации, состав этого пакета помощи до итогового утверждения президентом ещё может поменяться, как и объём.