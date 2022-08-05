ВСУ хотели спровоцировать ВС РФ на атаку жилых районов в Запорожской области
Вооружённые силы Украины обстреливали позиции ВС РФ из жилых районов в Запорожской области, чтобы спровоцировать российских военных на ответный огонь и обвинить их в нанесении неизбирательных ударов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В ночь с 30 на 31 июля 2022 года из жилых кварталов по позициям российских войск вёлся интенсивный огонь из миномётов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации", — сказал он.
Генерал-полковник добавил, что 30 июля в город Орехов Запорожской области, где сейчас находится 65-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины, прибыли иностранные журналисты, которые планировали зафиксировать факты неизбирательных ударов ВС РФ. Однако их, как подчеркнул представитель Минобороны РФ, российские военные не допустили.
Ранее Лайф писал, что военные РФ ликвидировали до 150 бойцов ВСУ и две гаубицы М777 США в Запорожье. Также было уничтожено 350 снарядов к РСЗО "Град" и семь БПЛА.
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