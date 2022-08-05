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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 19:03
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ВСУ хотели спровоцировать ВС РФ на атаку жилых районов в Запорожской области

Вооружённые силы Украины обстреливали позиции ВС РФ из жилых районов в Запорожской области, чтобы спровоцировать российских военных на ответный огонь и обвинить их в нанесении неизбирательных ударов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В ночь с 30 на 31 июля 2022 года из жилых кварталов по позициям российских войск вёлся интенсивный огонь из миномётов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации", — сказал он.

Генерал-полковник добавил, что 30 июля в город Орехов Запорожской области, где сейчас находится 65-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины, прибыли иностранные журналисты, которые планировали зафиксировать факты неизбирательных ударов ВС РФ. Однако их, как подчеркнул представитель Минобороны РФ, российские военные не допустили.

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Ранее Лайф писал, что военные РФ ликвидировали до 150 бойцов ВСУ и две гаубицы М777 США в Запорожье. Также было уничтожено 350 снарядов к РСЗО "Град" и семь БПЛА.

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Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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