ВСУ хотели спровоцировать ВС РФ на атаку жилых районов в Запорожской области

Вооружённые силы Украины обстреливали позиции ВС РФ из жилых районов в Запорожской области, чтобы спровоцировать российских военных на ответный огонь и обвинить их в нанесении неизбирательных ударов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В ночь с 30 на 31 июля 2022 года из жилых кварталов по позициям российских войск вёлся интенсивный огонь из миномётов и РСЗО. Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС РФ по жилым районам для их последующей фиксации", — сказал он.

Генерал-полковник добавил, что 30 июля в город Орехов Запорожской области, где сейчас находится 65-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины, прибыли иностранные журналисты, которые планировали зафиксировать факты неизбирательных ударов ВС РФ. Однако их, как подчеркнул представитель Минобороны РФ, российские военные не допустили.