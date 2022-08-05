"Вот на эту дуру посмотрите": Жительница Махачкалы выпала из окна движущегося авто, пытаясь сделать красивое видео

В Махачкале девушка, ехавшая на пассажирском сиденье, вывалилась из окна внедорожника прямо на проезжую часть. Видеоролик с места инцидента оказался в распоряжении Лайфа.

В Махачкале девушка выпала на ходу из окна внедорожника во время танца. Видео © LIFE

На кадрах видно, что пассажирка внедорожника на ходу вылезла в окошко и попыталась произвести какие-то телодвижения, напоминающие восточные танцы. Скорее всего, в этот момент её снимали на видео из салона автомобиля. Однако вместо красивых кадров девушка получила удар головой об асфальт: она кубарем скатилась на дорогу, сделав сальто.

"Вот на эту дуру посмотрите", — невозмутимо комментирует автор ролика "хореографический номер" в исполнении брюнетки.

К счастью, всё закончилось хорошо: танцовщица самостоятельно смогла подняться с дороги и бодро вернулась в машину.