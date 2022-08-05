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5 августа, 19:02

"Вот на эту дуру посмотрите": Жительница Махачкалы выпала из окна движущегося авто, пытаясь сделать красивое видео

В Махачкале девушка выпала из окна движущегося внедорожника во время танца

В Махачкале девушка, ехавшая на пассажирском сиденье, вывалилась из окна внедорожника прямо на проезжую часть. Видеоролик с места инцидента оказался в распоряжении Лайфа.

В Махачкале девушка выпала на ходу из окна внедорожника во время танца. Видео © LIFE

На кадрах видно, что пассажирка внедорожника на ходу вылезла в окошко и попыталась произвести какие-то телодвижения, напоминающие восточные танцы. Скорее всего, в этот момент её снимали на видео из салона автомобиля. Однако вместо красивых кадров девушка получила удар головой об асфальт: она кубарем скатилась на дорогу, сделав сальто.

"Вот на эту дуру посмотрите", — невозмутимо комментирует автор ролика "хореографический номер" в исполнении брюнетки.

К счастью, всё закончилось хорошо: танцовщица самостоятельно смогла подняться с дороги и бодро вернулась в машину.

Полуголая девушка выпала из окна на крышу машины во время секса

Полуголая девушка выпала из окна на крышу машины во время секса

Ранее Лайф сообщал, что девушки устроили танцы на пилоне на арт-объекте "Ротонда памяти и славы" в Красноярске. По факту случившегося организована проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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