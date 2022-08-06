Ваш звонок не важен для нас: Китайские военные стали игнорировать Пентагон
Politico: Китайские военные перестали выходить на связь с Пентагоном из-за Тайваня
Китайское военное командование на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня перестало отвечать на попытки Пентагона выйти на связь. Об этом пишет газета Politico.
По информации источников издания, американские военные в течение этой недели много раз звонили китайским коллегам, однако высшее военное командование КНР оставило эти действия без ответа.
Утверждается, что звонил в том числе сам министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли. В Пентагоне переживают, что "молчание Китая увеличивает риск эскалации и без того напряжённой ситуации".
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной".
Также стоит напомнить, что весной была похожая ситуация, но на месте Китая была Россия. Пентагон неделями пытался дозвониться до Минобороны РФ, но безуспешно.
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon