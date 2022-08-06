Ваш звонок не важен для нас: Китайские военные стали игнорировать Пентагон

Китайское военное командование на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня перестало отвечать на попытки Пентагона выйти на связь. Об этом пишет газета Politico.

По информации источников издания, американские военные в течение этой недели много раз звонили китайским коллегам, однако высшее военное командование КНР оставило эти действия без ответа.

Утверждается, что звонил в том числе сам министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли. В Пентагоне переживают, что "молчание Китая увеличивает риск эскалации и без того напряжённой ситуации".