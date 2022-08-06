Экономист предсказал валютные войны с участием России

Валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости национальной валюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут обычным делом. Участвовать в них могут США, Китай и страны Латинской Америки. Об этом рассказал врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Из-за сокращения промышленного производства страны будут пытаться поддерживать свои экономики. Следующий после Джо Байдена президент США может начать ослаблять доллар. Страны Латинской Америки, которые зависят от курса американской валюты, вынуждены будут сделать то же самое, а следом за ними такая же участь ждёт гонконгский доллар и арабский дирхам, отметил Кузнецов в интервью агентству "Прайм".

Он напомнил, что Китай три года назад уже девальвировал юань и может сделать то же самое. К нему присоединятся Япония и Южная Корея, которым также нужно восстанавливать экономики после пандемии.

В России текущий курс рубля невыгоден для экономики и должен быть ослаблен, отмечает эксперт. Если это произойдёт за счёт нового бюджетного правила, за рублём последуют другие региональные игроки. Евросоюз, которому тоже нужно поддерживать внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счёт обратного процесса — укрепления евро к доллару США.

"Вышедшая из-под контроля, она (валютная война. — Прим. ред.) подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения. История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе", — заключил Кузнецов.