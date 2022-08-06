Трамп предсказал Украине печальное будущее из-за Байдена

Ситуация на Украине будет становиться только хуже при администрации нынешнего лидера США Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

"Мы страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мёртвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 миллиардов долларов", — сказал Трамп, выступая в Уокешо (штат Висконсин) на митинге своих сторонников.

Он считает, что США позволили России "опустошить страну Украину", а дальше положение дел там "будет становиться только хуже". По мнению Трампа, будь он опять главнокомандующим, "этого бы вообще не произошло".