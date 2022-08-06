Трамп предсказал Украине печальное будущее из-за Байдена
Трамп заявил, что ситуация на Украине будет "только хуже"
Ситуация на Украине будет становиться только хуже при администрации нынешнего лидера США Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
"Мы страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мёртвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 миллиардов долларов", — сказал Трамп, выступая в Уокешо (штат Висконсин) на митинге своих сторонников.
Он считает, что США позволили России "опустошить страну Украину", а дальше положение дел там "будет становиться только хуже". По мнению Трампа, будь он опять главнокомандующим, "этого бы вообще не произошло".
Как сообщал Лайф, ранее Трамп также заявлял, что Соединённые Штаты сейчас оказались на коленях, на мировой арене их унижают раз за разом.
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