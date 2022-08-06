В Египте обнаружены руины храма Солнца возрастом 4500 лет
Раскопки на месте обнаружения храма Солнца. Фото © Livescience
В Египте обнаружены руины древнего храма, посвящённого богу Солнца Ра. Их нашли всего в 20 километрах от Каира. Возраст постройки около 4500 лет.
Согласно выводам археологов, храм был построен во времена правления пятой династии Древнего Египта (2465 г. до н.э. – 2323 г. до н.э.) — при Шепсескаре или Ранеферефе.
"Это период, когда культ бога Солнца достиг своего апогея благодаря широкому строительству монумента, специально посвящённого богу Солнца. Строение было широко известно как храм Солнца", — приводит Livescience слова одного из руководителей раскопок, сотрудника Польской академии наук Массимилиано Нуццоло.
Храм построили из сырцовых кирпичей, он был около 60 метров в длину и 20 в ширину. Стены были покрыты чёрно-белой штукатуркой и декорированы красной и синей росписью, остатки которой сохранились до наших дней. Учёные считают, что сооружение могло быть снесено ещё до полного завершения постройки — для возведения храма для фараона Ниусерры. Строители повторно использовали часть конструкции в качестве платформы или фундамента для нового здания, рассказал учёный.
В этом же районе археологи нашли несколько десятков хорошо сохранившихся кувшинов и оттисков печатей, принадлежавших фараонам времён пятой и шестой династий.
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