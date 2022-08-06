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6 августа, 05:13

Оспу обезьян нашли на авиабазе США в Японии

NHK: В Японии выявили оспу обезьян у служащего с базы ВВС США

Третий случай заражения оспой обезьян подтверждён в Японии, и на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, приписанного к базе Военно-воздушных сил США "Йокота". Об этом сообщает телеканал NHK.

Первые два случая заражения в Японии были подтверждены в июле, все они были выявлены у мужчин, вернувшихся из-за рубежа. На этот раз же речь о мужчине, который не выезжал за пределы Японии, однако общался с кем-то, кто недавно был за рубежом. Он отправлен в госпиталь на территории базы.

Роспотребнадзор предупредил о риске потери зрения после оспы обезьян

Роспотребнадзор предупредил о риске потери зрения после оспы обезьян

Ранее Лайф сообщал, что власти США решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Там зафиксированы 6,6 тысячи случаев заболевания.

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ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA

Светлана Шумакова

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