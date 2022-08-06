Оспу обезьян нашли на авиабазе США в Японии

Третий случай заражения оспой обезьян подтверждён в Японии, и на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, приписанного к базе Военно-воздушных сил США "Йокота". Об этом сообщает телеканал NHK.

Первые два случая заражения в Японии были подтверждены в июле, все они были выявлены у мужчин, вернувшихся из-за рубежа. На этот раз же речь о мужчине, который не выезжал за пределы Японии, однако общался с кем-то, кто недавно был за рубежом. Он отправлен в госпиталь на территории базы.