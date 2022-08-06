НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 августа, 08:35

МИД РФ призвал к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова

Дипломат Вишневецкий: Россия не признаёт КНДР в качестве ядерного государства

Москва не признаёт КНДР в качестве ядерного государства и призывает к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

"Россия не признаёт КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим. Лайфа)", — сказал он журналистам.

Россия призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Москва, напомнил он, неоднократно говорила о том, что санкционное давление на Пхеньян исчерпало себя, ведь очевидно, что власти КНДР не пойдут на односторонние уступки. В первую очередь, обратил внимание российский дипломат, ограничения бьют по рядовым жителям Северной Кореи.

Китай призвал США отказаться от размещения ядерного оружия в регионах мира

Китай призвал США отказаться от размещения ядерного оружия в регионах мира

Ранее в КНДР заявили, что никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием. Как заявили северокорейские дипломаты, это законное право страны на самооборону.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров