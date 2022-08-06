МИД РФ призвал к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова

Москва не признаёт КНДР в качестве ядерного государства и призывает к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

"Россия не признаёт КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим. Лайфа)", — сказал он журналистам.

Россия призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Москва, напомнил он, неоднократно говорила о том, что санкционное давление на Пхеньян исчерпало себя, ведь очевидно, что власти КНДР не пойдут на односторонние уступки. В первую очередь, обратил внимание российский дипломат, ограничения бьют по рядовым жителям Северной Кореи.