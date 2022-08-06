МИД РФ призвал к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова
Дипломат Вишневецкий: Россия не признаёт КНДР в качестве ядерного государства
Москва не признаёт КНДР в качестве ядерного государства и призывает к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Россия не признаёт КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — Прим. Лайфа)", — сказал он журналистам.
Россия призывает к скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Москва, напомнил он, неоднократно говорила о том, что санкционное давление на Пхеньян исчерпало себя, ведь очевидно, что власти КНДР не пойдут на односторонние уступки. В первую очередь, обратил внимание российский дипломат, ограничения бьют по рядовым жителям Северной Кореи.
Ранее в КНДР заявили, что никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием. Как заявили северокорейские дипломаты, это законное право страны на самооборону.
Unsplash