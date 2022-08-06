Вирусолог спрогнозировал число суточных заражений "омикроном" на пике

Когда в России был самый пик заболеваемости ковидом, в феврале, насчитывалось порядка 200 тысяч заражений в сутки. В новую волну пандемии уровень случаев не превысит и 100 тысяч в день, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.

"У нас волна развивается, но я не думаю, что будут массовые заражения. Посмотрите, сколько у нас было в самый пик, в феврале, — около 200 тысяч заражений в день. Я думаю, в этот раз, если самый пессимистичный сценарий смотреть, скорее всего, мы не превысим цифру, вдвое меньшую этой", — рассказал вирусолог в беседе с "Газетой.ru".