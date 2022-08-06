Вирусолог спрогнозировал число суточных заражений "омикроном" на пике
Вирусолог Волчков: Число заражений "омикроном" на пике в РФ может достичь 100 тысяч в день
Когда в России был самый пик заболеваемости ковидом, в феврале, насчитывалось порядка 200 тысяч заражений в сутки. В новую волну пандемии уровень случаев не превысит и 100 тысяч в день, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.
"У нас волна развивается, но я не думаю, что будут массовые заражения. Посмотрите, сколько у нас было в самый пик, в феврале, — около 200 тысяч заражений в день. Я думаю, в этот раз, если самый пессимистичный сценарий смотреть, скорее всего, мы не превысим цифру, вдвое меньшую этой", — рассказал вирусолог в беседе с "Газетой.ru".
По словам Волчкова, число случаев заражения ковидом значительно вырастет в сентябре – октябре. В августе же карантинов избежать удастся, исключением могут стать школы, отдельные организации и некоторые регионы. Но маловероятно, что ситуация в РФ будет такой же, как в Японии, где число выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки превышает 200 тысяч. Однако среди россиян гораздо меньше вакцинированных.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа.
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