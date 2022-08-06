4 неявных признака, что у человека психическое расстройство

Мы часто не обращаем внимания на поведение и особенности окружающих, если речь идёт о близких нам людях. Определённые действия или мысли, которые человек считает для себя нормальными, на самом деле могу быть звоночками психологического расстройства или его зарождения. Проверьте, а нет ли в вашем окружении людей с этими чертами тяжёлого характера или проблемами с психологическим здоровьем. Или, может, они есть у вас самих?

Перфекционизм

Многие в современном мире страдают от того, что общество навязывает качества, которые должны быть у человека. Сейчас модно быть многозадачными, внимательными к деталям, стрессоустойчивыми перфекционистами. То есть людьми, которые выполняют работу на сто процентов из возможных ста. Психологи отмечают, что важно не путать перфекционизм, трудоголизм и просто ответственность. Психологическое здоровье и степень перфекционизма легко проверить с помощью небольшого теста. Ответьте на один вопрос: вы бы взялись за дело, по которому вас будут оценивать, если опыта в этой сфере у вас ноль?

Тяжёлый характер или психическое расстройство? Как отличить и когда пора идти к доктору? Фото © Shutterstock

Перфекционист засомневается и, скорее всего, откажется. А всё потому, со слов специалистов, что за желанием выполнять работу на максимум кроется психологическая проблема и низкая самооценка. Людям с этим расстройством тяжело справляться с неудачами или ошибками, они могут впасть в сильнейшую депрессию, если вдруг не справятся с задачей или выполнят её "всего лишь" на 90% из 100%. Не мучайте себя лишний раз, если сомневаетесь в психическом здоровье или подозреваете, что с вами "что-то не так", просто запишитесь к доктору.

Нездоровое отношение к чистоте

Убираться и поддерживать чистоту и порядок вокруг нужно. Вопрос лишь в том, а с какими эмоциями и чувствами начинаешь уборку? Что вообще значит "нездоровое" отношение к чистоте? Интересный факт в том, что за обычными вещами часто прячутся психологические расстройства. Под желанием постоянно наводить порядок может спокойно маскироваться ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство. Основная черта этого расстройства психики в том, что вы не сможете "забить" или успокоиться, пока не совершите какой-то личный ритуал или же компульсию. И очень часто они проявляются именно в отношении к чистоте и уборке.

Если человек не ляжет спать, не вымыв посуду или не пропылесосив квартиру, это может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства психики. Фото © Unsplash

Если человек не сможет спокойно уйти на работу, не проверив пять раз, а закрыто ли окно, или не ляжет спать, не пропылесосив квартиру второй раз за день (может, наоборот, просыпается и первым делом начинает подметать), то это уже серьёзные намёки, что с психикой что-то не в порядке.

Интроверсия

Быть интровертом неплохо. Сохранять энергию в себе, общаться с узким кругом людей и в первую очередь ценить собственный комфорт, а не смотреть на других. Всё это прекрасно. Но всё же есть в избегании социума несколько звоночков, которые могут рассказать, что у вас проблемы с психикой. Попробуйте проанализировать поведение и ответить на несколько простых вопросов. Вы лишний раз не хотите выходить на улицу, потому что вам лень или потому что там люди? Выбираете такси вместо общественного транспорта — это комфорт или желание побыть наедине с собой?

Если вам страшно отвечать на телефонные звонки или разговаривать с незнакомцами, это может быть симптомом социофобии. Фото © Shutterstock

Интроверты и экстраверты — два понятия, которые давно уже прижились в нашем обществе. Это как быть совой или жаворонком. Но всё-таки есть серьёзные отличия интроверта от социофоба (психическое отклонение, когда человек боится других людей) или от индивида с генерализованным тревожным расстройством (тут тоже проблема в боязни других людей). Поэтому задумайтесь: если телефонные звонки или неожиданный стук в дверь у вас вызывают панику, перед тем как поздороваться с коллегой в офисе, вы много раз повторяете заготовленную фразу приветствия про себя, возможно, пора обратиться к психологу.

Чрезмерная эмоциональность

Испытывать эмоции важно и полезно. В мире столько всего, от чего хочется смеяться, плакать, восхищаться, завидовать и даже злиться. Однако если на незначительные события человек начинает реагировать чрезмерно эмоционально, то это повод задуматься. Людям с повышенной эмпатией с самого начала живётся сложнее, потому что они ощущают все эмоции в несколько раз сильнее. Но опять же очень важно научиться замечать психические расстройства. Возможно, у человека истерия или гистрионное расстройство личности.

Чрезмерная эмоциональность обычно скрывает психическое расстройство личности. Фото © Shutterstock