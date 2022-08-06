10 доказательств, что ковролином вы только уродуете дом и нужно срочно избавляться от этого позорища
Кто вообще придумал ковролин? Зачем? В чём плюсы? Если к 2022 году вы ещё не избавились от него, вот десять дружеских фото-напоминаний.
"Не лучший вариант ковролина для покрытия лестниц, должен признать", — scienceyeaux.
Фото © Reddit / scienceyeaux
"Ванная комната моих бабушки и дедушки", — Iamwallpaper.
Фото © Reddit / Iamwallpaper
"Этот ковролин выглядит так, словно на него кого-то вырвало", — Nabzarella.
Фото © Reddit / Nabzarella
"Этот ковёр в лифте... (И нет, он не грязный)", — Sanda_Quaza35.
Фото © Reddit / Sanda_Quaza35
"Мои аплодисменты дизайнеру этого ковролина. Это не пятно, просто такой принт мрамора...", — bugurman.
Фото © Reddit / bugurman
"Этот совершенно новый ковёр в офисе одних моих клиентов. Выглядит так, словно его уже где-то успели испачкать", — Scroprah-Winfrey12.
Фото © Reddit / Scroprah-Winfrey12
"Видите ступени? А они есть. Всё из-за дурацкого принта на ковролине", — ke4ukz.
Фото © Reddit / ke4ukz
"Пол в отеле, в который заселился мой друг...", — mshelbym.
Фото © Reddit / mshelbym
"И опять ковролин в ванной комнате...", — your_neighbor420.
Фото © Reddit / your_neighbor420
"В моей школе такой странный ковролин, что кажется, будто он уже мхом зарос", — Accidentally_Lee.
Фото © Reddit / Accidentally_Lee
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Reddit / your_neighbor420, Nabzarella