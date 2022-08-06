10 доказательств, что ковролином вы только уродуете дом и нужно срочно избавляться от этого позорища

"Не лучший вариант ковролина для покрытия лестниц, должен признать", — scienceyeaux.

Фото © Reddit / scienceyeaux

"Ванная комната моих бабушки и дедушки", — Iamwallpaper.

Фото © Reddit / Iamwallpaper

"Этот ковролин выглядит так, словно на него кого-то вырвало", — Nabzarella.

Фото © Reddit / Nabzarella

"Этот ковёр в лифте... (И нет, он не грязный)", — Sanda_Quaza35.

Фото © Reddit / Sanda_Quaza35

"Мои аплодисменты дизайнеру этого ковролина. Это не пятно, просто такой принт мрамора...", — bugurman.

Фото © Reddit / bugurman

"Этот совершенно новый ковёр в офисе одних моих клиентов. Выглядит так, словно его уже где-то успели испачкать", — Scroprah-Winfrey12.

Фото © Reddit / Scroprah-Winfrey12

"Видите ступени? А они есть. Всё из-за дурацкого принта на ковролине", — ke4ukz.

Фото © Reddit / ke4ukz

"Пол в отеле, в который заселился мой друг...", — mshelbym.

Фото © Reddit / mshelbym

"И опять ковролин в ванной комнате...", — your_neighbor420.

Фото © Reddit / your_neighbor420

"В моей школе такой странный ковролин, что кажется, будто он уже мхом зарос", — Accidentally_Lee.