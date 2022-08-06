6 привычек, которыми неудачники выдают себя с потрохами

У всех есть знакомые или друзья, которые постоянно хвастаются якобы "суперкрутыми" достижениями, большим количеством денег, дорогими покупками и далее по списку. А было ли вам когда-нибудь интересно, по-настоящему они богатые или притворяются, желая казаться, а не быть? Рассказываем про действия, которые выдают человека, который только притворяется богатым и успешным.

1. Привычка постоянно хвастать достижениями

Состоявшиеся люди не любят делиться секретами успеха, потому что зачем плодить конкурентов? Фото © Freepik

Было бы глупо тому же Илону Маску просто взять и начать выкладывать всем подряд секреты успеха. А вот вдохновить и мотивировать примером — это уже другое дело. Поэтому все те, кто постоянно кричит про невероятные достижения, делясь якобы историями успеха, просто пытаются привлечь внимание и повысить ценность себя в глазах собеседника. А так обычно поступают люди с низкой самооценкой.

2. Неудачник хвастается дорогими покупками

Человек, который постоянно делает дорогие покупки, давно должен был привыкнуть к этому. Ему незачем каждый раз хвастаться, с гордостью перечисляя, на что были потрачены огромные суммы. Так что те самые "успешные и богатые" знакомые, которые не могут не рассказать про очередной шопинг на миллион, просто позёры.

3. Неудачник больше внимания уделяет брендам, а не качеству вещей

Истинно успешные и богатые люди выбирают качество, нередко предпочитают непримечательную на первый взгляд одежду без ярких кричащих лейблов. Однако из-за качества такие элементы гардероба могут стоить в несколько раз дороже "попсовых" брендов, раскрученных звёздами соцсетей. Поэтому, если ваши "богатые" друзья с ног до головы стараются одеваться исключительно в люксовые вещи, показывая так достаток, стоит засомневаться.

4. Человек всё время фотографируется на фоне чего-то "элитного"

Успешные люди привыкли к роскоши вокруг и не станут постоянно фотографироваться на фоне чего-то "элитного". Фото © Freepik

Если ваши знакомые давно уже живут в мире роскоши и богатства, нет ничего необычного в том, что фотографии в их соцсетях — всегда на фоне чего-то дорогого. Но вот если приятель специально ведёт вас в элитный ресторан и в нём много фотографируется, не пропускает шанса сделать селфи на фоне крутого авто или у фасада самого дорогого отеля города, — это должно натолкнуть на определённые мысли. Если человек, по его же словам, богат, почему каждый раз пытается эту дороговизну специально запечатлеть?

5. Привычка хвалиться знакомством с успешными и влиятельными людьми

Все эти бесконечные истории про то, что ваши друзья на самом деле знакомы с кем-то классным, останутся просто сказками, если никаких доказательств этому не последует. Если человек действительно водит дружбу с известными личностями, он не станет кричать об этом на каждом углу. Показаться "круче и успешнее" за счёт таких историй обычно хотят те, кто притворяется.

6. Привычка постоянно говорить о деньгах

По-настоящему успешный человек не станет снова и снова сводить разговоры к деньгам. Фото © Freepik