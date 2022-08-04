5 разрушительных привычек, объясняющих, почему вы всё ещё одиноки

Несмотря на все советы, которые льются из Интернета, с экранов ТВ и от друзей, как просто и быстро начать жить в кайф, каждый из нас всё равно несёт персональную ответственность. Кто-то берёт себя в руки и находит способы измениться. Кто-то остаётся рабыней привычек, застревая в одиночестве и печали на долгие годы. Есть ли причина, почему вы до сих пор никого не нашли и живёте в гордом одиночестве? Конечно, и не одна. Но готовы ли вы столкнуться с определёнными трудностями, избавляясь от прошлого? Рассказываем про самые распространённые привычки, которые заставляют вас жить без кавалера и не дают наслаждаться жизнью.

1. Страх перемен

Любое действие будет имеет результат, который для нас остаётся неизвестным, пока не произойдёт. Это многих и пугает. Фото © Shutterstock

Что будет через месяц, если вы начнёте бегать по утрам? А если решитесь подойти на улице к понравившемуся мужчине, чтобы познакомиться? Никто не знает. Любое наше действие имеет результат, но для нас он останется неизвестным, пока события не случатся. А всё, чего мы не знаем, нас пугает. Отсюда и берутся неосознанный страх перемен и одиночество. Человек просто продолжает повторять давно выработанные действия, прекрасно зная, что будет после. Этим такая привычка и опасна — на протоптанной дороге не встретить ничего нового. Если хотите жить счастливо и не в одиночестве, придётся рисковать и порой отказываться от такой дорогой сердцу стабильности.

2. У вас нет желания идти на уступки

Вам страшно, что придётся постоянно прогибаться под волю партнёра, ограничивая в чём-то себя любимую. Фото © Shutterstock

Ещё одна причина, почему вы всё ещё живёте в одиночестве, — это стереотип про отношения. Точнее, вам страшно, что придётся постоянно прогибаться под волю партнёра, ограничивая в чём-то себя. Спешим разочаровать упрямиц: любые взаимоотношения двух людей, будь то романтические или дружеские, подразумевают нахождение в определённые моменты компромиссов. Вы априори не можете постоянно быть правой. Считаете, что только с вашим мнением должны все мириться, а сами не хотите "унижаться, прогибаться" под партнёра? Тем самым отталкиваете от себя людей. Вот она — ещё одна причина вашего одиночества.

3. У вас нелюбовь или чрезмерная любовь к себе

Нелюбовь или чрезмерная любовь к себе одинаково делают нас одинокими и недоступными для других. Фото © Pexels

Две стороны одной монеты. Удивительно, но как низкая самооценка и нелюбовь к себе заставляют нас замыкаться и прятаться от людей, сидеть в одиночестве и изоляции, так и чрезмерная любовь тоже делает нас недоступными. Только во втором случае девушка сама пренебрегает возможностями, играя в привереду. В чём причина одиночества здесь? Одни считают себя недостойными любви, находят мнимые недостатки. Для других недостойными их становятся все вокруг, потому как такие личности ищут какой-то нереальный идеал партнёра. Попробуйте постепенно начать избавляться от этой привычки, делающей вас несчастной и одинокой. Вспомните, что недостатки и несовершенства есть у всех, не бывает идеальных людей. А ещё не забывайте, что внешность часто обманчива.

4. Вы привыкли романтизировать проблемы

Людям кажется, что чем больше они страдают, тем выше потом шансы обрести счастье. Фото © Freepik

Одна из самых распространённых привычек, которая не пускает в жизнь счастье и любовь, заставляя и дальше страдать в одиночестве, — романтизация проблем. Как раз женщины страдают от неё чаще. Им кажется, что чем больше они бедствуют, тем выше шансы потом обрести счастье. За страдания же воздаётся? К тому же такие муки делают дам похожими на героинь сериалов и кино, что нравится представительницам прекрасной половины человечества. Отсюда и трудности в личной жизни, одиночество и даже некая детская наивность. Люди, романтизирующие проблемы, зачастую просто не хотят ничего менять в жизни. Они будут постоянно жаловаться и ныть, но прикладывать усилия, чтобы измениться к лучшему, не станут. Помочь таким персонам очень трудно, потому что часто они просто отказываются слышать окружающих. Вот и сидят потом в одиночестве и печали, проливая горькие слёзы под саундтрек любимого сериала или просто грустную музыку.

5. Вы ждёте, когда кто-то решит все ваши проблемы

Большинство одиноких девушек взяли в привычку сидеть и ждать, пока все их трудности исчезнут или решатся сами собой. Фото © Pexels