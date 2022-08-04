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4 августа, 08:12

Самойлова выложила честное фото, показав, как девушка Тимати выглядит без фильтров

Самая уставшая семья России — Оксаны Самойловой и рэпера Джигана — недавно переехала в новый дом за 170 млн рублей, а накануне с размахом отметила 37-летие музыканта. Самойлова подарила мужу шикарный автомобиль, хотя изначально убедила, что никаких презентов не будет. А после была вечеринка в честь артиста. На неё пришёл и друг Джигана – рэпер Тимати с новой фавориткой Валей Ивановой. Самойлова момент не упустила и выставила на обозрение более чем 15 миллионов подписчиков фото без прикрас, показав, как на самом деле выглядит новая девушка Тимати.

"Я что-то мало снимала)) но покажу всё, что есть))) 😁", — поделилась Оксана.

В кадре и Валентина, и Тимати с Джиганом выглядят очень натурально, улыбаются, не пытаются быть лучше, чем есть на самом деле. Иванова на себя отфильтрованную совсем не похожа: и волосы лежат неидеально, и тень падает на нижнюю половину лица, да и левый глаз странно прикрыт.

Валентина Иванова, Тимати и Джиган. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Валентина Иванова, Тимати и Джиган. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

На фото, которые публикует сама, Валя выглядит, естественно, иначе: позы выверенные, мейк идеальный. Девушку, кстати, вовсю сравнивают с мамой Тимати Симоной. Кто знает, может, на этот раз рэпер нашёл ту самую?

  • Новая девушка Тимати Валя Иванова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval
    Новая девушка Тимати Валя Иванова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval
  • Модель Валентина Иванова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval
    Модель Валентина Иванова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval
  • Валя Иванова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval
    Валя Иванова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

Новая девушка Тимати Валя Иванова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

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Как выглядят наши звёзды с фильтрами в соцсетях и в реальной жизни без прикрас

Как выглядят наши звёзды с фильтрами в соцсетях и в реальной жизни без прикрас

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

Марта Белова

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