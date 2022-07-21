Как выглядит новый дом Джигана и Оксаны Самойловой за 170 млн

На днях "самая уставшая семья России" — рэпера Джигана — устроила переезд из старого роскошного дома в ещё более потрясающий размерами и убранством новый особняк. Супруга музыканта пожаловалась подписчикам, что с появлением долгожданного сына Давида 2,5 года назад приходилось жить несколько стеснённо — мол, из предыдущей виллы "выросли".

На протяжении 2 лет мы искали дом и уже 1000 раз потеряли надежду, потому что за эти 2 года пересмотрели ВСЕ возможные варианты, и тут абсолютно неожиданно у нас созрело кардинально другое решение (но об этом отдельный рассказ), и дом больше, чем дом мечты, свалился нам на голову в один день буквально)))😅🏠 Оксана Самойлова модель, жена рэпера Джигана

Самойлова на радостях быстро упаковала жизнь в коробки, собрала детей и переехала — даже Джигана с гастролей ждать не стала. Но не забыла про главу семейства, когда устроила фотосессию у входа в новое жилище. Оксана подошла к делу креативно: разместила портрет мужа на одной из коробок, а остальные подписала заезженными фразочками, правда, почему-то на английском: "дом, милый дом", "уютный дом", "с тобой я дома".

Оксана Самойлова и Джиган переехали в четырёхэтажный дом с лифтом на 13 человек и бассейном. По случаю переезда модель устроила фотосет в компании детей прямо на крыльце роскошного особняка. А ещё Самойлова показала фото и видео из нового дома. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Сколько стоит дом Джигана и Оксаны Самойловой?

По оценке риелтора Юрия Паршикова, стоимость нового четырёхэтажного особняка Джигана и Самойловой составляет от 140 до 170 миллионов рублей. Специалист напомнил, что 2 года назад супруги выставили на продажу за 140 млн старый особняк площадью в 800 квадратных метров. Предполагается, что новая недвижимость больше по площади, соответственно и цене, пишет телеграм-канал "Звездач".

При продаже старого дома в 800 квадратов владелец, скорее всего, накинул цифры к стоимости, использовав свой бренд, — как это часто делают знаменитости. Тех средств при продаже старого дома вполне могло хватить на новое жильё с не особо контрастной разницей. По моей оценке, примерная стоимость этого жилья — от 140 до 170 миллионов Юрий Паршиков риелтор

Как выглядит загородный дом Оксаны Самойловой и Джигана?

Самойлова предупредила фанатов: придётся привыкать к новому визуалу в её публикациях. Сама Оксана пока адаптируется к жизни после очередного переезда. Красотка призналась: одновременно счастлива и шокирована, но принимать поздравления готова.

Это такие серьёзные перемены, а мне, как Тельцу, это тааакк сложноооо😬 Мне нужно время, чтобы привыкнуть, даже к очень-очень хорошему )) Оксана Самойлова модель, жена рэпера Джигана

Самойлова всячески подогревает интерес к жизни своей семьи, выдаёт фото и видео из нового дома порционно. Судя по всему, особняк Джигана то ли облицован кирпичом, то ли выполнен из него. Дом выглядит очень стильно и богато, территория вокруг ухоженная, зелёная.

Новый четырёхэтажный дом Самойловой и Джигана облицован кирпичом, в нём просторные коридоры, огромный бассейн. Особняк стоит на ухоженном зелёном участке — детям и взрослым есть где разгуляться. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

"Что сказать, у нас теперь есть лифт... Огромный, кстати, на 13 человек. Боже, это так вообще на самом деле нелепо — иметь лифт дома", — смеясь, рассказала Самойлова, когда показывала, как едет на этаж со спальнями. Новый особняк Оксана в шутку называет "отелем".

В новом доме Джигана и Самойловой лифт такого размера, как у некоторых спальни. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Под спальни в царском доме Джигана выделен целый этаж — оно и понятно, у исполнителя и его супруги четверо детей, всем нужно личное пространство.

Самойлова полушутя называет новый особняк отелем — из-за широких длинных коридоров. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

"Я буду вам показывать комнаты, которые мы уже разобрали. Вот такой вот! Ну красота же, да?" — комментировала Самойлова, демонстрируя огромный кабинет размером с однушку.

Огромный кабинет в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Конечно же, в доме Оксаны и Джигана есть и бассейн — это отдельное помещение с акцентным потолком, точечным светом, большими окнами. Главное, что есть в нём, — доступ к воде в любое время года и лежаки, на которых можно почилить после тренировки.

Бассейн в доме Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Не исключаем, что через пару лет звёздному семейству снова приспичит переезжать: Самойлова с уверенностью заявила, что согласилась бы на пятого ребёнка, если бы точно знала, что малыш будет как сын Давидик.

Оксана Самойлова с сыном Давидом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana