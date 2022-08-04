Шарапова показала на камеру, как кормит новорождённого сына грудью

Российская теннисистка Мария Шарапова родила первенца Теодора всего месяц назад, но уже успела вкусить некоторые из "радостей" материнства. Похоже, спортсменке не сразу удалось наладить кормление грудью. Шарапова приняла участие во флешмобе, который проходит под хештегом #dearnewparents ("Дорогие молодые родители"). "Я рада поделиться знаниями и крупицами мудрости, чтобы следующее поколение родителей могло знать больше", — сообщила Маша под видео, на котором кормит малыша.

По признанию теннисистки, первые дни кормления наполнены непредсказуемостью, хоть со стороны всё и выглядит довольно мило. "Спокойно относитесь к себе и знайте, что всё будет хорошо", — порекомендовала молодая мама подписчицам. А те оставили сотни комментариев поддержки, и вот некоторые из них: "Тео, у тебя лучшая мама", "Отрадно видеть тебя с малышом", "То, что мы все должны были услышать", "Это точно нелегко... Требуется время, чтобы найти правильный ритм... Но оно того стоит".