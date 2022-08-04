7 "фишек", как и где советские домохозяйки ухаживали за волосами

Оглавление Советские салоны красоты — обычные парикмахерские Автомат с духами Отсутствие разнообразия в интерьере в парикмахерских в СССР Клиент всегда неправ Эксперименты советских парикмахеров Моду на причёски задавали советские и зарубежные знаменитости Клуб по интересам

Даже в трудные, дефицитные периоды никто не способен отобрать у женщин желание быть красивыми. И пусть во времена Союза не было привычных нам роскошных салонов красоты, услуги по перевоплощению предлагали обычные парикмахерские. Вот только результат от похода в такое место был непредсказуемым. Зато цены в советских бьюти-учреждениях не сильно кусались, поэтому всегда услуги мастеров пользовались спросом. А заодно парикмахерские служили и своеобразными клубами по интересам. Так какими же были советские салоны красоты? Давайте вспомним вместе.

Советские салоны красоты — обычные парикмахерские

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Виталий Созинов

Салонов красоты, как в наши годы, в СССР попросту не было, как и самого такого понятия. Зато были парикмахерские, которые предлагали клиенткам несколько направлений услуг за вполне вменяемые деньги: парикмахерский зал, маникюрный и косметический кабинет. Придя в такое место, можно было изменить причёску и цвет волос, сделать маникюр и макияж, подкрасить ресницы и брови.

Автомат с духами

На входе в парикмахерские часто ставили автомат с духами. Напоминал он по размерам и форме телефонную будку. Внутри было зеркало и сам аппарат, за 15 копеек разбрызгивавший на посетительниц духи. Щедро политым одеколоном приходилось потом немного проветриться, чтобы убрать слишком сильный аромат. Из-за этого такие автоматы ставили на улице. Внутри, кстати, обычно были духи "Шипр", "Полёт" или "Красная Москва".

Отсутствие разнообразия в интерьере в парикмахерских в СССР

Фото © ТАСС / Александр Овчинников

В отличие от современных салонов красоты, которые пестрят интересными интерьерными решениями и новеньким ремонтом, в СССР все парикмахерские были практически копиями друг друга. Светлые стены, ряды сушуаров, трюмо, зеркала и, конечно же, парикмахерские принадлежности и аппарат с духами на входе. Отличаться могли только элитные заведения, на стенах которых были развешены плакаты с моделями. Клиенткам предлагали полистать журнальчики с новомодными стрижками.

Клиент всегда неправ

Фото © ТАСС / Сергей Воронин, Альберт Симановский

Из-за неопытности мастеров и неотточенных технологий многие советские женщины сильно рисковали волосами, когда делали химическую завивку или решались сменить цвет волос. Бывало, из салонов красоты во времена Союза дамы выбегали в слезах, например, зелёными или вообще лысыми. А всё из-за того, что краска и другие химические элементы, например перекись водорода, давала не ту реакцию на волосах, которую ожидал мастер.

Эксперименты советских парикмахеров

Фото © ТАСС / Аскоченский В.

Неужели во времена Советского Союза не умели оказывать качественные парикмахерские услуги, из-за чего женщины лишались волос? Не совсем. Наши мамы и бабушки предпочитали особо не выделяться, из красящих веществ чаще всего использовали хну и басму. То есть клиентки сидели в ряд практически одинаковыми. Но особо креативным парикмахерам такое было не по душе, и они начинали экспериментировать. Например, варили дома краску с добавлением урзола, который используется для окрашивания кожи и меха, и потом приносили в салон. Стоит ли после такого удивляться, что у клиентки выпали волосы?

Моду на причёски задавали советские и зарубежные знаменитости

Фото © ТАСС / Алексей Щукин

Чаще всего в советские парикмахерские женщины приходили с просьбами повторить стрижку и укладку Брижит Бардо, Мирей Матьё, Любови Орловой и других популярных артисток, которых можно было увидеть в те годы по телевизору. Счастливые дамы выходили потом с локонами, блондинистой химической завивкой, начёсом под названием бабетта или же стрижкой сэссон. Кстати, качество обслуживания в советских салонах красоты было высоким, а цены приемлемыми для большинства граждан.

Клуб по интересам

Фото © ТАСС / Алексей Жигайлов, Игорь Зотин

Нередко в салонах красоты, то есть советских парикмахерских, женщины собирались, чтобы обсудить последние новости. Часто заведение одновременно играло и роль магазина, в котором можно было приобрести модную дефицитную вещицу, конечно же, из-под полы. Также женщины знакомились в салонах не только с другими клиентками, но и мастерами. К самым популярным ходили целыми семьями и нередко использовали как личного психолога, обсуждая темы, которые никогда не поднимали дома.