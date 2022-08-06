Не ускользнёт и "кентавр": В России создана универсальная тест-система на ковид

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало новые тест-системы, способные выявить различные виды омикрон-штамма, в том числе ВА.4, ВА.5 и "кентавр".

"<...> выявляется РНК SARS-CoV-2 различных генетических линий, циркулирующих на территории РФ и по всему миру, включая генетические варианты особого эпидемиологического значения VOC (Variants of Concern), признанных ВОЗ как "альфа", "бета", "гамма", "дельта" и "омикрон", в том числе подвиды штамма "омикрон" ВА.4, ВА.5, а также подвид ВА.2,75, известный как "кентавр", — сообщили ТАСС в ведомстве.

Там подчеркнули, что новые тест-системы способны выявлять вирус, несмотря на количество в нём мутаций. У подобранного набора реагентов высокая чувствительность.