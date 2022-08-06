"Нет доверия": Протестующие с криками "Позор!" прервали речь Трасс

Экоактивисты природозащитного движения Green New Deal Rising с криками "Позор!" дважды прервали выступление главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Это случилось на предвыборном мероприятии в Истборне, на юге Англии.

Как сообщает телеканал Sky News, во время встречи с однопартийцами Трасс была вынуждена сделать паузу в ходе речи, поскольку протестующие начали перебивать её криками. Они заявляли, что у главы МИД Великобритании "нет внушающего доверия плана" в сфере борьбы с глобальным потеплением. Полицейским пришлось увести активистов, после чего Лиз Трасс продолжила речь.