"Нет доверия": Протестующие с криками "Позор!" прервали речь Трасс
Протестующие дважды прервали предвыборное выступление Лиз Трасс
Лиз Трасс. © ТАСС / PETER POWELL
Экоактивисты природозащитного движения Green New Deal Rising с криками "Позор!" дважды прервали выступление главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Это случилось на предвыборном мероприятии в Истборне, на юге Англии.
Как сообщает телеканал Sky News, во время встречи с однопартийцами Трасс была вынуждена сделать паузу в ходе речи, поскольку протестующие начали перебивать её криками. Они заявляли, что у главы МИД Великобритании "нет внушающего доверия плана" в сфере борьбы с глобальным потеплением. Полицейским пришлось увести активистов, после чего Лиз Трасс продолжила речь.
Ранее Лайф сообщал, что после отставки Бориса Джонсона Лиз Трасс претендует на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра. Конкурент Трасс — бывший министр финансов Риши Сунак.