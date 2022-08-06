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5 августа, 22:07

"Нет доверия": Протестующие с криками "Позор!" прервали речь Трасс

Протестующие дважды прервали предвыборное выступление Лиз Трасс

<p>Лиз Трасс. © ТАСС / PETER POWELL</p>

Лиз Трасс. © ТАСС / PETER POWELL

Экоактивисты природозащитного движения Green New Deal Rising с криками "Позор!" дважды прервали выступление главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Это случилось на предвыборном мероприятии в Истборне, на юге Англии.

Как сообщает телеканал Sky News, во время встречи с однопартийцами Трасс была вынуждена сделать паузу в ходе речи, поскольку протестующие начали перебивать её криками. Они заявляли, что у главы МИД Великобритании "нет внушающего доверия плана" в сфере борьбы с глобальным потеплением. Полицейским пришлось увести активистов, после чего Лиз Трасс продолжила речь.

Оговорка по Фрейду: Лиз Трасс заявила о намерении "бороться за Путина"

Оговорка по Фрейду: Лиз Трасс заявила о намерении "бороться за Путина"

Ранее Лайф сообщал, что после отставки Бориса Джонсона Лиз Трасс претендует на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра. Конкурент Трасс — бывший министр финансов Риши Сунак.

Светлана Шумакова

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