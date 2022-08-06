Микробиолог оценил шансы на признание США в создании ковида

Соединённые Штаты причастны к созданию коронавируса, однако никогда в этом не признаются. Такое мнение высказал экс-советник генсека ООН, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

"У них другого выхода нет, они никогда не сознаются в этом. Они же пытались предъявить иск Китаю на 26 триллионов долларов, что якобы у них произошла утечка. Хотя есть достоверные данные, что первые заболевшие были летом 2019 года именно в США. Тогда из-за угрозы биологического заражения был закрыт крупнейший в мире военно-биологический центр, — сказал Никулин в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, американцы скоро постараются доказать, что не разрабатывали коронавирус. Россия же должна действовать в этой ситуации более квалифицированно, полагает учёный, то есть создать международную комиссию со странами, которые пострадали от биологической агрессии США: Китаем, Бразилией, Индией, Ираном и Кубой.

Никулин считает, что нужно на профессиональном уровне открыто обосновать свои претензии к США — перейти от слов к делу.