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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 21:04
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Военный эксперт дал оценку сообщениям о 190 000 погибших на Украине

Эксперт Онуфриенко прокомментировал информацию о 190 тысячах погибших на Украине

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что информация о 190 тысячах погибших и раненых на Украине похожа на правду. Такие данные распространяются в украинских телеграм-каналах. Якобы таковы потери страны с начала российской военной "Операции Z".

"Цифра правдоподобна. Можно говорить, что даже занижена. Потому что до начала военных действий численность всех подразделений ВСУ оценивалась в 600 тысяч человек. Считали мы не раз. Посмотрите на тактику наших противников — они личный состав не жалеют, прикрываются местным населением", — отметил Онуфриенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Сейчас киевский режим активно скрывает истину о потерях, раненых и пропавших, считает военный эксперт. Он не сомневается, что после окончания спецоперации речь на Украине пойдёт о потерях, исчисляемых сотнями тысяч.

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Светлана Шумакова
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