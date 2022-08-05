Россия опровергла сообщения о переводе ядерных сил в повышенную боеготовность

Сообщения о том, что Россия якобы перевела ядерные силы в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Об этом заявил замглавы российской делегации Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО.

"Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Президент России приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Он добавил, что такой режим также подразумевает усиление бдительности, а совсем не повышенную боеготовность стратегических ядерных сил. Белоусов подчеркнул, что это "совершенно разные вещи".

Замглавы делегации также отметил, что в нынешних условиях применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, это противоречит военной доктрине РФ. Согласно ей, такое оружие можно использовать "в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства", напомнил Белоусов. Он добавил, что ни один из этих сценариев не имеет отношения к нынешней ситуации на Украине.