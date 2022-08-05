Адвокат жертвы "подмосковного Отелло": Два её похищения не воспринимали всерьёз

Ужасная история с "подмосковным Отелло", в 2017 году отрубившим кисти рук бывшей жене, могла не случиться, если бы полиция тогда уделила внимание жалобам Маргариты Грачёвой. Об этом сейчас заявила её адвокат Мари Давтян, работающая с делами о домашнем насилии более десяти лет.

Она отметила, что Маргарита перед попыткой расправы была похищена бывшим мужем дважды, но никто не воспринимал всерьёз эту ситуацию. Во многом благополучному исходу уголовного дела содействовали СМИ.

"Было очень сложно донести до следователей, что если человека насильно сажают в машину и везут куда-то, угрожая ножом, то это является похищением. Даже если жену похитил муж. В этом заключалась самая большая сложность", — рассказала Давтян "Вечерней Москве".