Адвокат жертвы "подмосковного Отелло": Два её похищения не воспринимали всерьёз
Адвокат Давтян: Грачёва была похищена дважды, никто не воспринимал это всерьёз
VK / Маргарита Грачёва
Ужасная история с "подмосковным Отелло", в 2017 году отрубившим кисти рук бывшей жене, могла не случиться, если бы полиция тогда уделила внимание жалобам Маргариты Грачёвой. Об этом сейчас заявила её адвокат Мари Давтян, работающая с делами о домашнем насилии более десяти лет.
Она отметила, что Маргарита перед попыткой расправы была похищена бывшим мужем дважды, но никто не воспринимал всерьёз эту ситуацию. Во многом благополучному исходу уголовного дела содействовали СМИ.
"Было очень сложно донести до следователей, что если человека насильно сажают в машину и везут куда-то, угрожая ножом, то это является похищением. Даже если жену похитил муж. В этом заключалась самая большая сложность", — рассказала Давтян "Вечерней Москве".
Сейчас Маргарита активно ведёт свой блог в соцсетях. Там она подробно рассказывает о своей жизни. Совсем недавно у неё родился третий ребёнок, у неё новый спутник жизни, с которым она строит дом. У неё всё в порядке, добавила адвокат.
Как сообщал Лайф, семейная драма произошла в Серпухове в декабре 2017 года. Дмитрий Грачёв в приступе ревности вывез жену Маргариту в лес, где отрубил ей кисти обеих рук. Истерзанную женщину пытались спасти лучшие московские хирурги. В течение десяти часов врачи восстанавливали пострадавшей кисть одной руки. Вторую руку спасти не удалось, на её месте установили протез. 14 декабря 2021 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить более 400 тысяч евро компенсации жертвам домашнего насилия. Среди пострадавших числится и Маргарита Грачёва.