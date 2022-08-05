Маск поддел Байдена из-за призыва выпустить осуждённую за наркотики баскетболистку

Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предложил выпустить на свободу осуждённых по делу о наркотиках в США. Такую идею он озвучил, комментируя усилия президента Соединённых Штатов Джо Байдена по возврату на родину из России баскетболистки Бриттни Грайнер, получившей срок за запрещённые вещества в багаже.

"Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам?" — заявил Маск на ютуб-канале Full Send Podcast.