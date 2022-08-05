Маск поддел Байдена из-за призыва выпустить осуждённую за наркотики баскетболистку
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осуждённых за наркотики
Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предложил выпустить на свободу осуждённых по делу о наркотиках в США. Такую идею он озвучил, комментируя усилия президента Соединённых Штатов Джо Байдена по возврату на родину из России баскетболистки Бриттни Грайнер, получившей срок за запрещённые вещества в багаже.
"Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам?" — заявил Маск на ютуб-канале Full Send Podcast.
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Как сообщал Лайф, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В её ручной клади нашли вейпы с гашишным маслом. 4 августа 2022 года Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Теперь США активно пытаются договориться об обмене заключённых с Россией, в том числе и Грайнер.
ТАСС / AP / Evan Agostini