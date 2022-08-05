Королева гашиша: Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова Обменяют ли США свою звезду баскетбола, нарушившую российское законодательство, на заключенного в Штатах Виктора Бута. 5 августа, 14:46 Баскетболистка Бритни Грайнер. Обложка © Getty Images / Pavel Pavlov/Anadolu Agency

Звезда американского спорта баскетболистка Бритни Грайнер получила в России девять лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. Химкинский суд признал спортсменку виновной, а её слова, что вейп с гашишным маслом она взяла с собой случайно и не планировала перевозить наркотики — несостоятельными.

Прокурор запрашивал для нее девять с половиной лет лишения свободы, суд округлил наказание до девяти лет колонии и штрафа в 1 млн рублей. Арестована она была 17 февраля 2022 года, когда возвращалась из отпуска в Россию в екатеринбургский клуб УГМК. В аэропорту Шереметьево на ее багаж обратила внимание служебная собака, после проверки была обнаружена жидкость для электронных сигарет с гашишем объемом 0,7 грамма. Такой сувенир по российским законом карается 10 годами лишения свободы. После этого баскетболистку поместили в СИЗО, сварив для нее кровать из двух коек, ведь рост спортсменки 206 см.

Кто такая баскетболистка Бритни Грайнер

23-летняя двукратная олимпийская чемпионка Грайнер родом из Техаса со сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. В США чернокожая лесбиянка известна своей бурной личной жизнью – ссорами с супругой, драками, разводом и обвинением своей первой жены в мошенничестве.

Активная кампания представителей ЛГБТ за ее возвращение в США была развернута по всей стране. Аналогичную поддержку она получила и в спортивной среде от профсоюза игроков женской НБА, баскетбольной федерации и руководства женской НБА, а также своей родной команды «Финикса». За нее вступились политики — член палаты представителей Хоакин Кастро и конгресвумен Шейла Джексон Ли, которые заявили, что Грайнер должна вернуться домой.

Ситуация изменилась после ее письма президенту США Джо Байдену, в котором она написала, что боится остаться в России навсегда. Он отреагировал на приговор Грайнер, заявив, что считает его неприемлемым, призвал освободить ее и сказал, что американские власти продолжат работать над тем, чтобы как можно скорее вернуть ее и другого американского гражданина Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет лишения свободы за шпионаж, на родину.

Политическая карта

Американцы предложили срочно обсудить обмен заключенными. Так Грайнер вошла в список претендентов на обмен заключенными между Россией и США. Западные СМИ уже писали, что власти США предлагают России обменять Грайнер на Виктора Бута, арестованного за торговлю оружием. Также сообщалось о том, что Москва предлагает включить в сделку по обмену экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который получил пожизненное заключение в Германии за убийство.

Намерение обсудить с главой российского МИДа этот вопрос высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав МИД АСЕАН в Камбодже.

— Блинкен очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает, — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Сегодня Лавров призвал Блинкена к "тихой дипломатии" в отношении обмена заключенных, а не к публичному обсуждению. Арест Грайнер, как и приговор, вызвали в Америке политический резонанс, поэтому было принято решение об обмене. В таких ситуациях вполне логично, что переговоры не принято выносить в общественную плоскость, отметил политолог Алексей Мартынов.

— Внутри администрации Байдена идет бесконечная борьба за политические очки и контент, мейнстрим, поэтому тема взаимоотношений с Россией и даже вопросы обмена заключенными, казалось бы — обычной практики между государствами, выносятся США в СМИ и получают огласку. Именно поэтому наша дипломатия, несклонная к политическому цирку, и предлагает продолжить обсуждение не в публичном русле. Это касается достаточно чувствительной стороны жизни известных людей, — пояснил Алексей Мартынов. — Есть много аспектов в двухсторонних отношениях между Россией и США, которые требуют диалога и решения. Но все сводится к этакой войне пиарщиков вроде Блинкена и помощника президента Джейка Саливана, которая нужна только самим американским политикам.

Обмен заключенными вполне может состояться, считают эксперты. Это нормальная международная практика, которая реализовывалась даже в самые сложные исторические этапы. А подобные вещи не терпят публичности.

Виктор Бут. Фото © Getty Images / Chumsak Kanoknan Обменяют ли США Виктора Бута на Бриттни Грайнер? 0 Скорее всего С учетом бесконечных сливов американским СМИ дело может затянуться Да, если, как предложил Лавров, будет включен режим тишины

Авторы Елена Стафеева