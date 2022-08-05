Отправили с одним пакетом: Из Запорожья выслали уличённого в подрывной деятельности жителя

В Запорожской области военно-гражданская администрация постановила выслать за пределы региона местного жителя, который занимался подрывной деятельностью. Такую меру наказания там решили применять к тем, кто не готов помогать с налаживанием нормальной жизни в подконтрольной России части Запорожья.

Жителя Запорожья выслали из области за подрывную деятельность. Видео © Telegram-канал "ЗaTV"

На видео, которое публикует местный телеграм-канал "ЗaTV", показано, что мужчину задержали у него дома. Затем его вывезли к контрольно-пропускному пункту, где зачитали постановление администрации.

"Олобеенко Иван Михайлович, вы осуществляли деятельность, направленную на воспрепятствование работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области, а также по дискредитации органов Российской Федерации. В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации к вам применяется процедура предварительного выдворения за территорию Запорожской области", — зачитал документ представитель силовой структуры.