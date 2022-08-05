Отправили с одним пакетом: Из Запорожья выслали уличённого в подрывной деятельности жителя
Из Запорожья решили высылать жителей за подрывную деятельность
В Запорожской области военно-гражданская администрация постановила выслать за пределы региона местного жителя, который занимался подрывной деятельностью. Такую меру наказания там решили применять к тем, кто не готов помогать с налаживанием нормальной жизни в подконтрольной России части Запорожья.
Жителя Запорожья выслали из области за подрывную деятельность. Видео © Telegram-канал "ЗaTV"
На видео, которое публикует местный телеграм-канал "ЗaTV", показано, что мужчину задержали у него дома. Затем его вывезли к контрольно-пропускному пункту, где зачитали постановление администрации.
"Олобеенко Иван Михайлович, вы осуществляли деятельность, направленную на воспрепятствование работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области, а также по дискредитации органов Российской Федерации. В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации к вам применяется процедура предварительного выдворения за территорию Запорожской области", — зачитал документ представитель силовой структуры.
Олобеенко на это ответил кратко: "Есть!" Затем он перешёл на другую сторону КПП, держа в руках лишь один пакет.
Как сообщал Лайф, ранее власти Запорожья попросили разместить военные базы Вооружённых сил России в регионе на постоянной основе. По их мнению, это важно для обеспечения безопасности. А с 25 июля в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении. Документы такого образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.