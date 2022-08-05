НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 20:35

Отправили с одним пакетом: Из Запорожья выслали уличённого в подрывной деятельности жителя

Из Запорожья решили высылать жителей за подрывную деятельность

В Запорожской области военно-гражданская администрация постановила выслать за пределы региона местного жителя, который занимался подрывной деятельностью. Такую меру наказания там решили применять к тем, кто не готов помогать с налаживанием нормальной жизни в подконтрольной России части Запорожья.

Жителя Запорожья выслали из области за подрывную деятельность. Видео © Telegram-канал "ЗaTV"

На видео, которое публикует местный телеграм-канал "ЗaTV", показано, что мужчину задержали у него дома. Затем его вывезли к контрольно-пропускному пункту, где зачитали постановление администрации.

"Олобеенко Иван Михайлович, вы осуществляли деятельность, направленную на воспрепятствование работе органов военно-гражданской администрации Запорожской области, а также по дискредитации органов Российской Федерации. В соответствии с указом главы военно-гражданской администрации к вам применяется процедура предварительного выдворения за территорию Запорожской области", — зачитал документ представитель силовой структуры.

Олобеенко на это ответил кратко: "Есть!" Затем он перешёл на другую сторону КПП, держа в руках лишь один пакет.

Власти Запорожья назвали свой регион многолетним "заложником" Украины

Власти Запорожья назвали свой регион многолетним "заложником" Украины

Как сообщал Лайф, ранее власти Запорожья попросили разместить военные базы Вооружённых сил России в регионе на постоянной основе. По их мнению, это важно для обеспечения безопасности. А с 25 июля в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении. Документы такого образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров