В ДНР предъявили обвинение американцу

В Донецкой Народной Республике гражданину Соединённых Штатов Суеди Мурекези предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни. Об этом заявил его адвокат Сергей Литвишко.

"Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта этого года", — приводит ТАСС слова защитника.

По его словам, вину американский гражданин не признаёт.