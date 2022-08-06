В ДНР предъявили обвинение американцу
Адвокат: В ДНР американца Мурекези обвинили в разжигании межнациональной розни
Задержанный американский наёмник Суеди Мурекези. Фото © The Guardian
В Донецкой Народной Республике гражданину Соединённых Штатов Суеди Мурекези предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни. Об этом заявил его адвокат Сергей Литвишко.
"Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта этого года", — приводит ТАСС слова защитника.
По его словам, вину американский гражданин не признаёт.
Лайф сообщал, что войска РФ 7 июля взяли в плен американского наёмника, воевавшего на стороне Киева. Утром 7 июля Суеди Мурекези позвонил своему брату Селе и сказал, что находится в Донецке. Во время разговора наёмник рассказал, что с ним обращаются нормально.