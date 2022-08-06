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5 августа, 21:47

В ДНР предъявили обвинение американцу

Адвокат: В ДНР американца Мурекези обвинили в разжигании межнациональной розни

<p>Задержанный американский наёмник Суеди Мурекези. Фото © <a href="https://www.theguardian.com/world/2022/jul/13/third-us-national-held-captive-by-pro-russian-separatists-in-ukraine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Guardian</a></p>

Задержанный американский наёмник Суеди Мурекези. Фото © The Guardian

В Донецкой Народной Республике гражданину Соединённых Штатов Суеди Мурекези предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни. Об этом заявил его адвокат Сергей Литвишко.

"Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта этого года", приводит ТАСС слова защитника.

По его словам, вину американский гражданин не признаёт.

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Лайф сообщал, что войска РФ 7 июля взяли в плен американского наёмника, воевавшего на стороне Киева. Утром 7 июля Суеди Мурекези позвонил своему брату Селе и сказал, что находится в Донецке. Во время разговора наёмник рассказал, что с ним обращаются нормально.

Андрей Григорьев
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