"Для немца это кошмар": Аналитик объяснила, почему Германию не спасут уголь и СПГ

Перспектива возвращения Германии к широкому использованию угля в экономике из-за нехватки газа — это кошмар для немцев. Такое мнение высказала управляющий партнёр аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

"Да, из угля можно получить электроэнергию, но для любого немца, воспитанного на принципах бережливости и экологичности, возврат к углю — это кошмар. К тому же нефтехимия основана на переработке нефти и газа до высоких переделов", — сказала Косарева в интервью "Известиям".

Она считает, что уголь не способен заменить газ Европе. Высокотехнологичные предприятия будут вынуждены останавливать производство без сырья и доступной энергии. Не в полной мере может стать альтернативой и американский сжиженный природный газ — дело в цене.

"СПГ и газ из "трубы" при прочих равных неконкурентоспособны. Российский газ необходим для нормального функционирования Европы. И чем раньше это осознают власти ЕС, тем меньшими жертвами обойдутся этот кризис и санкции, более страшные их инициаторам, чем адресатам", — отмечает Косарева.