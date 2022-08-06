"Для немца это кошмар": Аналитик объяснила, почему Германию не спасут уголь и СПГ
Аналитик Косарева назвала кошмаром для немцев перспективы перехода на уголь
Перспектива возвращения Германии к широкому использованию угля в экономике из-за нехватки газа — это кошмар для немцев. Такое мнение высказала управляющий партнёр аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.
"Да, из угля можно получить электроэнергию, но для любого немца, воспитанного на принципах бережливости и экологичности, возврат к углю — это кошмар. К тому же нефтехимия основана на переработке нефти и газа до высоких переделов", — сказала Косарева в интервью "Известиям".
Она считает, что уголь не способен заменить газ Европе. Высокотехнологичные предприятия будут вынуждены останавливать производство без сырья и доступной энергии. Не в полной мере может стать альтернативой и американский сжиженный природный газ — дело в цене.
"СПГ и газ из "трубы" при прочих равных неконкурентоспособны. Российский газ необходим для нормального функционирования Европы. И чем раньше это осознают власти ЕС, тем меньшими жертвами обойдутся этот кризис и санкции, более страшные их инициаторам, чем адресатам", — отмечает Косарева.
Как сообщал Лайф, ранее в Китае заявили, что единство Европы раскололось из-за антироссийских санкций. Как указал обозреватель издания Global Times, появившиеся расхождения внутри еврозоны в конечном счёте повлияют на последовательность действий ЕС в урегулировании более масштабного энергетического кризиса.
ТАСС / Александр Колбасов