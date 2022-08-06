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5 августа, 22:23

"Для немца это кошмар": Аналитик объяснила, почему Германию не спасут уголь и СПГ

Аналитик Косарева назвала кошмаром для немцев перспективы перехода на уголь

Перспектива возвращения Германии к широкому использованию угля в экономике из-за нехватки газа — это кошмар для немцев. Такое мнение высказала управляющий партнёр аналитического агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

"Да, из угля можно получить электроэнергию, но для любого немца, воспитанного на принципах бережливости и экологичности, возврат к углю — это кошмар. К тому же нефтехимия основана на переработке нефти и газа до высоких переделов", — сказала Косарева в интервью "Известиям".

Она считает, что уголь не способен заменить газ Европе. Высокотехнологичные предприятия будут вынуждены останавливать производство без сырья и доступной энергии. Не в полной мере может стать альтернативой и американский сжиженный природный газ — дело в цене.

"СПГ и газ из "трубы" при прочих равных неконкурентоспособны. Российский газ необходим для нормального функционирования Европы. И чем раньше это осознают власти ЕС, тем меньшими жертвами обойдутся этот кризис и санкции, более страшные их инициаторам, чем адресатам", — отмечает Косарева.

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Как сообщал Лайф, ранее в Китае заявили, что единство Европы раскололось из-за антироссийских санкций. Как указал обозреватель издания Global Times, появившиеся расхождения внутри еврозоны в конечном счёте повлияют на последовательность действий ЕС в урегулировании более масштабного энергетического кризиса.

Обложка ©

ТАСС / Александр Колбасов

Андрей Григорьев

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