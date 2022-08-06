Обвиняемый в отмывании $4–9 млрд россиянин предстал перед судом в США

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в махинациях с криптовалютой, впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в Штатах. Об этом информирует Минюст США.

Как сообщал Лайф, Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. По версии следствия, он отмыл от $4 млрд до $9 млрд через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. На днях его доставили в Соединённые Штаты, где ему грозит 50 лет тюрьмы.