Обвиняемый в отмывании $4–9 млрд россиянин предстал перед судом в США
Россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии
Александр Винник. Фото © ТАСС / EPA / SIMELA PANTZARTZI
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в махинациях с криптовалютой, впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в Штатах. Об этом информирует Минюст США.
"Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско", — сообщили в пресс-службе Минюста США.
Какие-либо подробности с заседания в ведомстве раскрывать не стали.
Как сообщал Лайф, Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. По версии следствия, он отмыл от $4 млрд до $9 млрд через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. На днях его доставили в Соединённые Штаты, где ему грозит 50 лет тюрьмы.