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5 августа, 22:26

Обвиняемый в отмывании $4–9 млрд россиянин предстал перед судом в США

Россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

<p>Александр Винник. Фото © ТАСС / EPA / SIMELA PANTZARTZI</p>

Александр Винник. Фото © ТАСС / EPA / SIMELA PANTZARTZI

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в махинациях с криптовалютой, впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в Штатах. Об этом информирует Минюст США.

"Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско", — сообщили в пресс-службе Минюста США.

Какие-либо подробности с заседания в ведомстве раскрывать не стали.

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Как сообщал Лайф, Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. По версии следствия, он отмыл от $4 млрд до $9 млрд через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. На днях его доставили в Соединённые Штаты, где ему грозит 50 лет тюрьмы.

Андрей Григорьев

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