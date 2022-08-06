В России за сутки выявили почти 20 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России число заболевших коронавирусом возросло до 19 974 против 18 555 днём ранее, это максимум с 30 марта нынешнего года. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Кроме того, на 46 увеличилось и число летальных исходов против 47 днём ранее — до 382 697. Также на 10 743 увеличилось количество случаев выздоровления — до 18 030 626. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 692 396 случаев заражения коронавирусом.