FP: Европейские лидеры сбиты с толку из-за "троянского коня" Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сбивает с толку европейских лидеров отношением к России, его политика стала "троянским конём" российского лидера Владимира Путина для стран ЕС. Такое мнение высказала аналитик Аманда Коукли в статье издания Foreign Policy.

"Троянский конь Путина — внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю", — сказано в публикации.

Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, выражая несогласие с единой политикой Евросоюза, добавила автор. Это также указывает на явное отсутствие единства в Европе, заметила Коукли.