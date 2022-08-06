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6 августа, 08:17

FP: Европейские лидеры сбиты с толку из-за "троянского коня" Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сбивает с толку европейских лидеров отношением к России, его политика стала "троянским конём" российского лидера Владимира Путина для стран ЕС. Такое мнение высказала аналитик Аманда Коукли в статье издания Foreign Policy.

"Троянский конь Путина — внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю", — сказано в публикации.

Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, выражая несогласие с единой политикой Евросоюза, добавила автор. Это также указывает на явное отсутствие единства в Европе, заметила Коукли.

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Ранее Лайф рассказывал, как Виктор Орбан сорвал овации шуткой о гендерах, заявив, что стране нужно "меньше трансвеститов, а больше Чака Норриса". Кроме того, политик отверг обвинения в том, что он "европейский расист, антисемит и троянский конь Путина".

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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