"Русские честнее, чем США и ЕС" : В Турции позитивно оценили ответ Путина и Эрдогана Западу

Договорённость президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа положительно восприняли турецкие читатели издания Haber7.

"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — написал один из пользователей.

Комментаторы заметили, что благодаря Путину стране удастся выйти из американского круга, а некоторые добавили, что будущее — за Россией и Турцией. Ещё один читатель обратил внимание, что Эрдоган нарастил сотрудничество с РФ, Ираном и странами Персидского залива, что является очень важным достижением для Анкары.