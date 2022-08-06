"Русские честнее, чем США и ЕС" : В Турции позитивно оценили ответ Путина и Эрдогана Западу
Читатели Haber7 поддержали решение Путина и Эрдогана перейти на выплаты в рублях и лирах
Договорённость президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа положительно восприняли турецкие читатели издания Haber7.
"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — написал один из пользователей.
Комментаторы заметили, что благодаря Путину стране удастся выйти из американского круга, а некоторые добавили, что будущее — за Россией и Турцией. Ещё один читатель обратил внимание, что Эрдоган нарастил сотрудничество с РФ, Ираном и странами Персидского залива, что является очень важным достижением для Анкары.
"Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС", — заключили пользователи.
Напомним, президенты РФ и Турции встретились 5 августа в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".