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6 августа, 08:09

"Русские честнее, чем США и ЕС" : В Турции позитивно оценили ответ Путина и Эрдогана Западу

Читатели Haber7 поддержали решение Путина и Эрдогана перейти на выплаты в рублях и лирах

Договорённость президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа положительно восприняли турецкие читатели издания Haber7.

"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — написал один из пользователей.

Комментаторы заметили, что благодаря Путину стране удастся выйти из американского круга, а некоторые добавили, что будущее — за Россией и Турцией. Ещё один читатель обратил внимание, что Эрдоган нарастил сотрудничество с РФ, Ираном и странами Персидского залива, что является очень важным достижением для Анкары.

"Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС", — заключили пользователи.

Путин и Эрдоган договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме

Путин и Эрдоган договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме

Напомним, президенты РФ и Турции встретились 5 августа в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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