Россиянам объяснили, как долго нужно хранить коробку из-под товара на гарантии

Коробки из-под бытовой техники и других товаров лучше всего хранить после покупки в течение двух недель, затем их можно смело утилизировать. Об этом Лайфу рассказала адвокат Надежда Колотович.

По её словам, вопрос с упаковкой товаров у многих вызывает головную боль. Люди хранят их годами и опасаются, что в случае выявления неполадок продавец откажется оформлять возврат без неё. Однако действующее законодательство никак не фиксирует наличие коробки при возврате товара по гарантийному случаю.

"Рекомендуется хранить упаковку от покупки в течение 14 дней с момента приобретения товара. Так вы сможете сохранить достойный эстетический вид, если решите вернуть его в магазин по причине "не подошёл", — сказала Колотович.

Согласно статье 502 Гражданского кодекса РФ, покупатель имеет право вернуть или обменять товар в течение двух недель со дня покупки, если не подошёл цвет, фасон или комплектация. Для этого нужно предъявить чек (или доказать, что покупка была совершена именно у этого продавца), а также сохранить ярлыки, пломбы и надлежащий вид.

Если же выявлена поломка или недостаток, вернуть товар можно в течение всего срока действия гарантии. Так как закон не обязывает возвращать покупку в оригинальной упаковке, в этом случае сотрудник торговой точки обязан оформить возврат, в ином случае следует подать жалобу администрации магазина.

"Документ составляется в двух экземплярах с указанием персональных данных заявителя, обстоятельств покупки изделия, сути поломки, требований в адрес продавца. На каждом экземпляре заявления должна стоять подпись представителя торгового объекта. На жалобу вам обязаны ответить в течение десяти дней", — объяснила адвокат.

Если же вы уверены в правоте, а продавец отказывается идти вам навстречу, можно смело обращаться в Роспотребнадзор и вышестоящие инстанции, добавила Колотович.