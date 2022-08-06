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6 августа, 07:56

Россиянам объяснили, как долго нужно хранить коробку из-под товара на гарантии

Адвокат Колотович: Коробку от товаров лучше хранить две недели после покупки

Коробки из-под бытовой техники и других товаров лучше всего хранить после покупки в течение двух недель, затем их можно смело утилизировать. Об этом Лайфу рассказала адвокат Надежда Колотович.

По её словам, вопрос с упаковкой товаров у многих вызывает головную боль. Люди хранят их годами и опасаются, что в случае выявления неполадок продавец откажется оформлять возврат без неё. Однако действующее законодательство никак не фиксирует наличие коробки при возврате товара по гарантийному случаю.

"Рекомендуется хранить упаковку от покупки в течение 14 дней с момента приобретения товара. Так вы сможете сохранить достойный эстетический вид, если решите вернуть его в магазин по причине "не подошёл", — сказала Колотович.

Россиянам рассказали, как можно вернуть товар без чека

Россиянам рассказали, как можно вернуть товар без чека

Согласно статье 502 Гражданского кодекса РФ, покупатель имеет право вернуть или обменять товар в течение двух недель со дня покупки, если не подошёл цвет, фасон или комплектация. Для этого нужно предъявить чек (или доказать, что покупка была совершена именно у этого продавца), а также сохранить ярлыки, пломбы и надлежащий вид.

Если же выявлена поломка или недостаток, вернуть товар можно в течение всего срока действия гарантии. Так как закон не обязывает возвращать покупку в оригинальной упаковке, в этом случае сотрудник торговой точки обязан оформить возврат, в ином случае следует подать жалобу администрации магазина.

"Документ составляется в двух экземплярах с указанием персональных данных заявителя, обстоятельств покупки изделия, сути поломки, требований в адрес продавца. На каждом экземпляре заявления должна стоять подпись представителя торгового объекта. На жалобу вам обязаны ответить в течение десяти дней", — объяснила адвокат.

Если же вы уверены в правоте, а продавец отказывается идти вам навстречу, можно смело обращаться в Роспотребнадзор и вышестоящие инстанции, добавила Колотович.

Названы документы, которые нужно хранить "вечно"

Названы документы, которые нужно хранить "вечно"

Ранее юрист Яна Бондаренко назвала три самых частых нарушения прав покупателей в России. Она также напомнила, что покупатель всегда может пожаловаться на магазин, который нарушил его права, в Роспотребнадзор.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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