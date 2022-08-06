Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС грозят повторением Чернобыля, заявили в МИД РФ

Обстрелы украинскими военнослужащими ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Складывается очень опасная ситуация, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

"Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие ещё могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может произойти катастрофа сродни чернобыльской. Но ООН молчит", — отметил дипломат.