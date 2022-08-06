ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 августа 2022, 07:34

Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС грозят повторением Чернобыля, заявили в МИД РФ

МИД РФ: Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС могут привести к катастрофе

Обстрелы украинскими военнослужащими ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Складывается очень опасная ситуация, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

"Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие ещё могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может произойти катастрофа сродни чернобыльской. Но ООН молчит", — отметил дипломат.

Россия призывает страны осудить действия Зеленского, осуществляющего ядерный терроризм
Россия призывает страны осудить действия Зеленского, осуществляющего ядерный терроризм

Ранее в Минобороны раскрыли подробности обстрела Запорожской АЭС. Там отметили, что украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории станции и города Энергодара.

BannerImage

ТАСС / AP

Григорий Воронцов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar